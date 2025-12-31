Neuer Norwegen-Wirbel: Ström mit zweiter Sohle im Socken

Knapp zehn Monate nach dem Anzugskandal bei der WM in Trondheim muss sich Norwegens Skisprung-Team erneut unangenehme Fragen gefallen lassen. Anna Odine Ström, die bei den Heim-Weltmeisterschaften Gold im Team und im Mixed geholt hatte, wurde am Mittwoch beim ersten Springen der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert. Bei der 27-Jährige wurde eine zweite Sohle entdeckt - und zwar im Socken.

Wie der Weltverband FIS mitteilte, sei die Weltcup-Dritte Ström nach dem Wettkampf, in dem sie Platz elf belegt hatte, kontrolliert worden. Die Untersuchung dauerte Medienberichten zufolge mit 40 Minuten ungewöhnlich lange. Eine zusätzliche Sohle im Sprungschuh ist laut FIS-Regularien verboten. Dass Ström diese nicht offen im Schuh getragen, sondern in ihrem Socken untergebracht hatte, wirft durchaus Fragen auf.

In der Männer-Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen war zudem am Mittwoch ein norwegischer Top-Athlet disqualifiziert worden. Bei Halvor Egner Graneruds Anzug war das Hosenbein zwei Millimeter zu lang. Am Anzugskandal von Trondheim, als die Norweger den Dress mehrerer Springer irregulär umgenäht hatten, war Granerud nicht beteiligt - er fehlte verletzt. Auch Norwegens Frauen blieben damals unbelastet.