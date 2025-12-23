Neutraler Status: Russische Skispringer vor Tournee-Start

Kurz vor der Vierschanzentournee hat der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS zwei russischen Skispringern den Status eines neutralen Athleten gewährt. Sowohl Danil Sadrejew als auch Michail Nasarow dürfen somit ab sofort wieder an Weltcups teilnehmen. Der russische Skiverband will nach eigenen Angaben versuchen, beide Springer schon bei der Tournee an den Start zu bringen. Die Qualifikation für den Auftakt in Oberstdorf findet am 28. Dezember statt.

Sadrejew war Teil des russischen Mixed-Teams, dass 2022 bei den Olympischen Spielen in Peking Silber geholt hatte. Sein bestes Ergebnis im Weltcup sind die zwölften Plätze in Klingenthal und Kuusamo (jeweils 2021). Nasarow war 2021 beim Skifliegen in Planica ebenfalls Zwölfter geworden.

Russlands bester Skispringer Jewgeni Klimow, der 2018 in Wisla sogar einen Weltcupsieg feierte, hat dagegen noch keinen neutralen Status erhalten.

Der Internationale Sportgerichtshofs CAS hatte Anfang Dezember zwei Klagen aus Russland und Belarus gegen die FIS teilweise stattgegeben. Demnach dürfen russische und belarussische Athleten unter neutralem Status (AIN) an FIS-Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele 2026 teilnehmen, sofern sie die Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erfüllen.