Nika Prevc gewinnt zum dritten Mal den Gesamtweltcup

Die slowenische Skispringerin Nika Prevc hat zum dritten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Zehn Tage vor ihrem 21. Geburtstag feierte die Weltmeisterin im finnischen Lahti ihren 15. Saisonsieg. Damit ist Prevc die Kristallkugel bei noch sechs ausstehenden Wettkämpfen nicht mehr zu nehmen.

Die Japanerin Nozomi Maruyama, die als einzige Springerin Prevc theoretisch noch hätte abfangen können, landete hinter der Slowenin auf dem dritten Platz. Dazwischen platzierte sich Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen.

Beste Deutsche am Ort der übernächsten Weltmeisterschaften im Jahr 2029 war Vizeweltmeisterin Selina Freitag als Sechste. Agnes Reisch kam auf Platz 17, Rekordweltmeisterin Katharina Schmid wurde auf ihrer Abschiedstournee 25.

"Sie ist so konstant, es sieht einfach einfach aus. Und das macht es aus", sagte Freitag im ZDF über Prevc. Auch der deutsche Frauen-Bundestrainer Heinz Kuttin verneigte sich: "Man muss ihr gratulieren. Sie hat das über die ganze Saison sehr gut gemacht. Sie hat das mit sehr viel Selbstvertrauen und Überzeugung gewonnen."