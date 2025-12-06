Nummer 101: Kläbo siegt munter weiter

Nach Sieg Nummer 100 gleich Sieg Nummer 101: Norwegens nordischer Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat einen Tag nach seinem historischen Sprint-Erfolg beim Weltcup in Trondheim auch den Skiathlon gewonnen und seine Erfolgsbilanz ausgebaut.

Bei einem norwegischen Achtfach-Triumph (!) lag der 29-Jährige im Endspurt nach jeweils 10 km im klassischen und freien Stil 0,7 Sekunden vor Harald Östberg Amundsen. "Der muss schon krank werden, damit er nicht gewinnt", sagte der deutsche Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF.

Dritter wurde Emil Iversen - der viermalige Weltmeister (34) hat es in dieser Saison nicht ins Weltcup-Team der Norweger geschafft und ist nur über das B-Kontingent beim Heimspiel am Start. Die besten Deutschen waren chancenlos, Friedrich Moch wurde 29., Florian Notz kam auf Platz 30.

Kläbo hatte vor neun Monaten bei der WM an gleicher Stelle Geschichte geschrieben und Gold in allen sechs Langlauf-Wettbewerben gewonnen. Am Freitag erreichte er als erster Skilangläufer die magische Marke von 100 Weltcup-Siegen - als Zweiter in dieser Rangliste kommt sein großer Landsmann Björn Dählie auf 46 Siege.