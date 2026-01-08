Oberhof: Preuß Fünfte im Sprint

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof den Sprung auf das Podest knapp verpasst, ihren persönlichen Aufwärtstrend aber bestätigt. Deutschlands Sportlerin des Jahres belegte im um einen Tag nach vorne gezogenen Sprint am Rennsteig mit einer Strafrunde den fünften Platz (47,1 Sekunden Rückstand) und erreichte damit ihr bestes Ergebnis in diesem Winter. Den Sieg sicherte sich die fehlerfreie Elvira Öberg aus Schweden vor der Finnin Suvi Minkkinen (0 Strafrunden/+21,1) und Julia Simon aus Frankreich (0/+23,6).

Aufgrund der für Freitag vorhergesagten Sturmböen von über 80 Stundenkilometern war das Rennen verlegt worden. Auf der Strecke lag Preuß gut im Rennen, ein Fehler beim Stehendschießen warf sie dann aber zurück. Im Ziel lag die Gesamtweltcupsiegerin knapp vor Teamkollegin Janina Hettich-Walz (1/+49,5), die Sechste wurde und so die wichtige Olympia-Norm knackte.

"Vielleicht war das Risiko ein bisschen zu hoch. Ich habe aber schon gewusst, dass ein Fehler zu viel für ein Topergebnis im Sprint ist", sagte Preuß in der ARD: "Die Ausgangslage für Sonntag ist definitiv gut. Es geht aufwärts."

Julia Tannheimer (2/+1:19,8 Minuten) verfehlte als 17. nur knapp die Top 15. Vanessa Voigt lag trotz fehlerfreier Schießleistung auf Platz 27 deutlich zurück (0/+1:38,8), auch Selina Grotian (2/+1:45,2) als 30. und Anna Weidel (1/+1:50,2) als 32. spielten in der Vergabe der vorderen Plätze keine Rolle.

Zuvor hatte Philipp Nawrath im Sprint der Männer mit seinem zweiten Platz für einen perfekten Auftakt aus deutscher Sicht gesorgt. Nach einer Strafrunde lag der 32-Jährige nur 13,2 Sekunden hinter dem Italiener Tommaso Giacomel, der einen emotionalen Erfolg feierte und den Sieg seinem verstorbenen Freund Sivert Guttorm Bakken widmete.

Insgesamt präsentierten sich die deutschen Männer stark. Hinter Nawrath erreichte Philipp Horn (1/+38,7 Sekunden) den siebten Platz, David Zobel (1/+59,9) wurde Zwölfter und sicherte sich so die halbe Olympia-Norm. Lucas Fratzscher (2/+1:24,1 Minuten) belegte den 16. Rang.

Am Samstag soll es dann am Rennsteig mit der Verfolgung der Männer (12.00 Uhr) und der Staffel der Frauen (14.25 Uhr) weitergehen. Für Sonntag sind die Staffel der Biathleten (11.00 Uhr) und das Jagdrennen der Biathletinnen (14.30 Uhr/alles ARD und Eurosport) geplant.