Oberstdorf: Die K.o.-Duelle der deutschen Springer

Sechs der neun deutschen Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf am Montag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):