Oktagon MMA: Fast 20.000 Fans sorgen für Rekord in Köln

Anzeige

Fast 20.000 Besucher haben beim Mixed-Martial-Arts-Events der "Oktagon MMA" in der Kölner Lanxess Arena für einen Zuschauerrekord gesorgt. Der alte Bestwert für eine MMA-Veranstaltung in Deutschland wurde klar übertroffen, 2009 waren zu einem UFC-Wettbewerb knapp 13.000 Kampfsportbegeisterte nach Köln-Deutz gekommen.

Der deutsche MMA-Star Christian Eckerlin kehrte nach über einem Jahr in den Käfig zurück und erlitt eine Niederlage. Der Frankfurter musste sich dem früheren UFC-Fighter "Apollo" Silva aus Brasilien geschlagen geben. "Heute gibt es keine Verlierer, wir haben alle gewonnen", sagte Eckerlin trotz der Enttäuschung.

Im Hauptkampf bei Oktagon 49 schlug Schwergewichtler Hatef Moeil (Düsseldorf) in einem sehr intensiven Fight Lazar Todew (Bulgarien). Beide Kämpfer waren seit 2018 ungeschlagen, Moeils Serie hielt.

Das nächste Oktagon-MMA-Event findet am 9. Dezember in Tschechien statt. In Deutschland geht es am 10. Februar 2024 mit dem Kampftag in Oberhausen weiter.