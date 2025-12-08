Olympia-Quali: Curling-Frauen holen zweiten Sieg

Die deutschen Curling-Frauen haben sich nach einem Fehlstart im Rennen um ein Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo in eine gute Ausgangslage gebracht. Die junge Auswahl um Skip Sara Messenzehl siegte beim Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna ohne Probleme mit 10:3 gegen Estland und fuhr den zweiten Sieg ein.

Nach den Erfolgen über die Türkei (8:4) und die Estinnen liegen die Deutschen mit einer Bilanz von 2:2-Siegen auf Rang drei. Nächster Gegner ist am späten Montagabend Tschechien (23.00 Uhr). Zum Auftakt hatte Deutschland gegen Norwegen (3:6) und die ungeschlagenen Japanerinnen (6:8) verloren.

Insgesamt werden in Kanada noch zwei Olympia-Tickets vergeben. Nur die besten drei Teams nach sieben Spieltagen in der Round Robin haben am Ende noch die Chance: Die beiden besten Nationen spielen zunächst um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen das drittbeste Team an.

Auch das deutsche Mixed Double mit Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor hofft in Kelowna noch auf die Olympia-Teilnahme, dieser Wettbewerb beginnt allerdings erst am kommenden Wochenende (13. Dezember). Die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz haben ihr Olympia-Ticket schon sicher.