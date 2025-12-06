Olympia-Quali: Deutsche Curling-Frauen starten mit Niederlage

Der Kampf um die letzten Olympia-Tickets hat für die deutschen Curling-Frauen mit einem Rückschlag begonnen. Das junge Team um Skip Sara Messenzehl verlor in der Nacht auf Samstag gegen Norwegen mit 3:6, es war der erste Auftritt beim Qualifikations-Event im kanadischen Kelowna. Dort werden noch zwei Tickets für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) vergeben.

Gegen Norwegen war Messenzehl und ihrem Team bei der EM im November in Finnland noch ein knapper Sieg gelungen. Nun setzten sich die Gegnerinnen dank einer stärkeren Schlussphase mit vier Punkten in den letzten drei Ends durch.

Für die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) geht es bereits in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit mit dem Spiel gegen Japan weiter. Zunächst sortiert sich Deutschland in der unteren Hälfte der Achtergruppe ein. Nur die ersten Drei haben am Ende noch die Chance auf Olympia: Die beiden besten Teams spielen zunächst um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend noch gegen das drittbeste Team an.

Auch das deutsche Mixed Double mit Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor hofft in Kelowna noch auf die Olympia-Teilnahme, dieser Wettbewerb beginnt allerdings erst am kommenden Wochenende (13.Dezember). Die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz haben ihr Olympia-Ticket schon sicher.