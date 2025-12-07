Olympia-Quali: Erster Sieg für Curling-Frauen

Die deutschen Curling-Frauen haben in der Olympia-Qualifikation im kanadischen Kelowna den ersten Sieg eingefahren. Nach den beiden Niederlagen gegen Norwegen (3:6) und Japan (6:8) zum Auftakt gewann das junge Team um Skip Sara Messenzehl gegen die zuvor noch ungeschlagene Türkei mit 8:4.

In Kanada werden noch zwei Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) vergeben. Die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) trifft in der Nacht zu Montag als nächstes auf Estland.

Nur die besten drei Auswahlen nach sieben Spieltagen in der Round Robin haben am Ende noch die Chance auf Olympia: Die beiden besten Teams spielen zunächst um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen das drittbeste Team an.

Auch das deutsche Mixed Double mit Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor hofft in Kelowna noch auf die Olympia-Teilnahme, dieser Wettbewerb beginnt allerdings erst am kommenden Wochenende (13. Dezember). Die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz haben ihr Olympia-Ticket schon sicher.