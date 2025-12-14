Olympia-Quali: Guter Auftakt für Curling-Duo Schöll und Sutor

Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor hat im Mixed einen guten Start in die Olympia-Qualifikation hingelegt. Im Kampf um ein Ticket für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar siegten die Deutschen im ersten Spiel im kanadischen Kelowna gegen Lettland mit 6:4. Die Vorrunde läuft noch bis Mittwoch, am Sonntag (19.00 MEZ) trifft das deutsche Team im der zweiten Partie auf die Türkei.

Für eine Chance auf einen der zwei letzten Startplätze für die Winterspiele muss das deutsche Duo in Vorrundengruppe A mindestens Zweiter werden. In den entscheidenden Play-offs spielen dann erst die beiden Gruppensieger um das erste Olympia-Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen den Gewinner des Duells der Gruppenzweiten an.

Die deutschen Männer hatten die Olympia-Qualifikation bereits im vergangenen April bei der Weltmeisterschaft perfekt gemacht. Die Frauen verpassten die Qualifikation hingegen.