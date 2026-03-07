Olympiasiegerin Liu lässt Eiskunstlauf-WM aus

Olympiasiegerin Alysa Liu verzichtet auf die Eiskunstlauf-WM in Prag (24. bis 29. März). Die 20-Jährige, die in Mailand als erste Amerikanerin seit 24 Jahren olympisches Gold gewonnen hatte, fehlt in der Startliste für die Titelkämpfe. Für die USA starten Amber Glenn, Isabeau Levito und Sarah Everhardt.

Liu hatte im vergangenen Jahr in Boston als erste US-Läuferin seit Kimmie Meissner 2006 den WM-Titel gewonnen, bei den Winterspielen glänzte sie als erste Olympiasiegerin aus den USA seit Sarah Hughes 2002 in Salt Lake City. Gemeinsam mit Glenn hatte sie auch im Teamwettbewerb Gold geholt.

Liu ist nicht die einzige Olympiasiegerin von Mailand, die die Weltmeisterschaften in Prag auslässt. Auch das japanische Paar Riku Miura/Ryuichi Kihara ist nicht dabei, was die Chancen für die Olympiadritten Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin erhöht.

Das Paar führt das deutsche WM-Aufgebot an, zu dem auch der deutsche Meister Genrikh Gartung gehört. Der 18-Jährige trifft bei seiner WM-Premiere auf Superstar Ilia Malinin, der nach seiner verpatzten Olympia-Kür auf Wiedergutmachung hofft. Der US-Amerikaner hat die letzten beiden WM-Titel gewonnen, in Mailand stürzte er als Top-Favorit und Führender nach dem Kurzprogramm noch auf Platz acht ab.