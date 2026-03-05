Olympiasiegerin Maier Sportlerin des Monats

Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier ist die Sportlerin des Monats Februar. Die 29-Jährige setzte sich bei der Wahl durch rund 4000 von der Sporthilfe geförderte Athletinnen und Athleten mit 28,3 Prozent der Stimmen knapp vor Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund (25,9) durch.

Rang drei ging an das Bobteam Lochner (15,5). Der Pilot Johannes Lochner hatte sich bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo mit Anschieber Georg Fleischhauer zunächst Gold im Zweierbob geholt. An der Seite von Fleischhauer, Thorsten Margis und Jörn Wenzel legte er Gold im Viererbob nach.

Auch die weiteren Plätze bei der Wahl belegten Olympia-Heldinnen und -Helden: Das Bobteam Nolte mit Pilotin Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi wurde Vierte, dicht gefolgt von den Rennrodlern Max Langenhan und Julia Taubitz sowie der deutschen Team-Staffel im Rodeln.