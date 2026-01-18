Ovtcharovs Lauf endet im Halbfinale

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (37) ist nach seinen aufsehenerregenden Siegen beim Star-Contender-Turnier in Doha im Halbfinale knapp ausgeschieden. Der frühere Weltranglistenerste unterlag dem Chinesen Zhou Qihao mit 8:11 im entscheidenden fünften Satz. Trotz der Niederlage reiste Ovtcharov, der zuvor unter anderem den Weltranglistenzweiten Lin Shidong aus China geschlagen hatte, zufrieden nach Hause.

"Das Halbfinale war erneut ein Spiel auf sehr hohem Niveau", sagte der Routinier vom Bundesligisten TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell. Beim Stand von 8:8 im vierten Satz war der Sieg nicht mehr weit entfernt, doch Ovtcharov ließ in zwei Rückhandrallyes seine Chancen "leider ungenutzt" liegen.

Und dennoch: "Seit November habe ich drei Top-Five-Leute und sehr gute andere Spieler schlagen können", sagte der Olympiadritte von London 2012 und Tokio 2021: "Ich habe das Gefühl gewonnen, dass mein Niveau jetzt wieder richtig gut ist. Darauf versuche ich, konstant aufzubauen und gehe optimistisch in die nächsten Wochen und Monate."