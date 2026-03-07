Para-Biathlon: Maier holt Bronze

Marco Maier hat bei den Paralympics im Biathlon für die zweite Medaille des deutschen Teams gesorgt. Der 26-Jährige vom SV Kirchzarten gewann im Sprint über 7,5 km der stehenden Klasse hauchdünn Bronze. Zuvor war schon Anja Wicker in Tesero in der sitzenden Klasse Sprint-Dritte geworden.

"Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Das Ganze zu realisieren, dauert noch ein bisschen. Ich bin einfach happy, weil ich auch krank war. Ich wusste am Morgen noch nicht, ob ich bei den Bedingungen laufen kann. Aber es hat funktioniert und hat Spaß gemacht", sagte Maier.

Maier, der wegen der warmen Temperaturen in kurzer Hose gestartet war, musste sich nach fehlerfreier Schießleistung den beiden Chinesen Cai Jiayun (0) und Liu Xiaobin (0/+21,8 Sekunden) geschlagen geben. Der DBS-Biathlet hatte 28,8 Sekunden Rückstand zur Spitze, aber nur 0,2 Sekunden Vorsprung vor Rang vier. Für Maier war es die dritte Paralympics-Medaille seiner Karriere. Alexander Ehler und Steffen Lehmker landeten auf den Rängen neun und 13.