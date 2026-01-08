Para Biathlon: Messinger siegt beim Heim-Weltcup am Notschrei

Nico Messinger hat zum Auftakt des Weltcups der Para-Biathleten am Notschrei einen Heimsieg gefeiert. Der Freiburger triumphierte unweit seiner Heimat im Schwarzwald im Einzel über 12,5 km der Startklasse der Sehbehinderten nach einer fehlerlosen Leistung in 33:55,5 Minuten vor Teamkollege Lennart Volkert (1 Schießfehler/+1:34,8 Minuten zurück. Für Messinger war es der erste Erfolg im Biathlon-Weltcup seit vier Jahren.

"Ich war gespannt, was hier geht. Mit viermal Null ins Einzel zu starten, ist perfekt. Lenni wird Zweiter, besser geht's nicht", sagte der zweimalige Paralympics-Teilnehmer Messinger nach seinem Sieg. Beim Auftakt in Canmore hatte der 31-Jährige noch in allen drei Wettkämpfen das Podest verpasst. Volkert hatte in Kanada einen Sieg und zwei dritte Plätze eingefahren.

Anja Wicker fuhr in der sitzenden Klasse mit einem neuen Schlitten auf Rang zwei. Die Paralympics-Siegerin von 2014 musste sich lediglich Dauerkonkurrentin Oksana Masters aus den USA geschlagen geben, 28,9 Sekunden fehlten zum Sieg. "Ich bin froh. Es ist mir ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Wicker mit Blick auf das neue Material.

In der Klasse der sehbehinderten Frauen lief Johanna Recktenwald trotz zweier Schießfehler hinter der Tschechin Simona Bubenickova und der Chinesin Wang Yue noch aufs Podest, der Rückstand auf Rang zwei betrug für die Sportlerin des Jahres 2025 über zweieinhalb Minuten. Gesamtweltcupsiegerin Leonie Walter musste wegen Schulterproblemen kurzfristig aussetzen, Linn Kazmaier ging aufgrund technischer Probleme kurz vor dem Start nicht in die Loipe.

Bei den Männern der stehenden Klasse reichte es für Marco Maier, Sportler des Jahres 2022, für den vierten Platz. Am Samstag stehen am Notschrei die Verfolgungsrennen auf dem Programm, bevor die Sprints den Heimweltcup der deutschen Athletinnen und Athleten beschließen. Saisonhöhepunkt sind die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 15. März).