Para: Forster mit drei Podestplätzen in St. Moritz

Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster präsentiert sich vor den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo in ordentlicher Frühform. Die Monoskifahrerin fuhr beim Weltcup in St. Moritz in allen drei Rennen aufs Podest, holte dabei im ersten Riesenslalom ihren dritten Saisonsieg. Außerdem landete die 30-Jährige im zweiten Riesenslalom auf Rang drei sowie zum Abschluss in ihrer Lieblingsdisziplin Slalom auf Platz zwei.

Forster ist die größte deutsche Medaillenkandidatin für die Paralympics in Italien (6. bis 15. März). Vor den Wettkämpfen in der Schweiz hatte sie bereits zwei Abfahrten in Santa Catarina gewonnen, landete in acht von neun Weltcuprennen in diesem Winter auf dem Podest. Neben der Radolfzellerin überzeugten in St. Moritz Anna-Maria Rieder, Routinier Andrea Rothfuss sowie Youngster Maya Fügenschuh jeweils mit einem vierten Platz in den drei Rennen.