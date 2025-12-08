Para Skilanglauf: Sechs deutsche Weltcupsiege zum Saisonstart

Die deutschen Skilangläufer haben einen optimalen Start in den paralympischen Winter hingelegt. Bei der ersten Station der Weltcup-Saison im kanadischen Canmore war Leonie Walter in allen drei Rennen in der Startklasse der Sehbehinderten nicht zu schlagen, bei den Männern holte Sebastian Marburger in der stehenden Klasse zwei Siege, Lennard Volkert in der Sehbehinderten-Klasse seinen Premierenerfolg.

Biathlon-Paralympicssiegerin Walter triumphierte im Einzel über zehn Kilometer am Donnerstag, im Sprint am Samstag sowie zum Abschluss am Sonntag auch im zehn Kilometer langen Massenstart. Dabei musste sie auf ihren Guide Christian Krasman verzichten, Florian Winker sprang als Ersatz ein. Johanna Recktenwald, Sportlerin des Jahres, musste krankheitsbedingt passen. Auch Linn Kazmaier war in Kanada nicht am Start.

Wie Walter holte sich auch Marburger die Führung im Gesamtweltcup. Der 28-Jährige musste sich nur im Skating-Sprint geschlagen geben, dort reichte es für Platz fünf. Volkert entschied den Hundertstelkrimi im Sprint mit Guide Nils Kolb gegen Teamkollege Nico Messinger (mit Robin Wunderle) und den Schweden Zebastian Modin knapp für sich. Der 22-Jährige feierte damit im ersten Weltcup des Winters gleich seinen ersten Sieg. "Unglaublich geil", sagte Volkert nach dem Rennen.

Bei den Frauen der sitzenden Klasse fuhr Anja Wicker als Dritte auf das Podest. Weiter geht es ab dem kommenden Donnerstag mit dem Start des Biathlon-Weltcups. Höhepunkt der Saison sind die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 15. März).