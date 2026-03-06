Paralympics: Starterlaubnis für russische Kriegsversehrte

Im Ukraine-Krieg versehrte Soldaten dürfen für Russland bei Paralympics starten. Das bestätigte Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), am Freitag im Interview mit der BBC. "Es gibt viele Länder, die Athleten aus dem Militär rekrutieren. Wenn Russland dies also tut, wäre es nicht das einzige Land", sagte der Brasilianer.

Mit der Entscheidung der IPC-Generalversammlung, Russland und Kriegshelfer Belarus unter eigener Flagge wieder zuzulassen, sei beschlossen worden, "sie wie jedes andere Nationale Paralympische Komitee zu behandeln", unterstrich Parsons.

Der IPC-Präsident verwies in dem Zusammenhang auf die Geschichte der Paralympics. "Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Unsere Bewegung begann nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere mit verletzten Militärangehörigen", sagte Parsons: "Wir sind gegen jeden Krieg, jeden Konflikt, aber was wir bieten, ist eine Möglichkeit für diejenigen, die im Krieg verletzt wurden, sich durch Sport wieder in die Gesellschaft zu integrieren."

Medienberichten zufolge sollen mindestens 70 Kriegsversehrte aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits russischen Nationalmannschaften angehören, 700 weitere regionalen Teams. Für die Rekrutierung für den Parasport sollen demnach über zehn Millionen Dollar bereitgestellt werden.

Es spiele "keine Rolle, was sie in der Vergangenheit auf dem Schlachtfeld getan haben", sagte Parsons: "Kriegsverbrechen sind natürlich etwas anderes, aber was wir mit dieser Bewegung bieten, ist eine zweite Chance."