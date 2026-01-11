Paschke guter Neunter bei Laniseks Sieg in Zakopane

Pius Paschke hat in Abwesenheit der angeschlagenen Topathleten Felix Hoffmann und Philipp Raimund für einen Lichtblick unter den deutschen Skispringern gesorgt. Beim Weltcup im polnischen Zakopane wurde der Routinier im abschließenden Einzelwettbewerb guter Neunter. Den Tagessieg sicherte sich fünf Tage nach dem Ende der Vierschanzentournee bei heftigem Schneefall der Slowene Anze Lanisek, Andreas Wellinger kam auf Platz 22.

Während der slowenische Tournee-Champion Domen Prevc bei den widrigen Bedingungen nur Rang 27 belegte, holte Lanisek mit Flügen auf 138,0 und 137,0 m (278,1 Punkte) seinen elften Weltcupsieg. In Abwesenheit einiger Spitzenspringer - von den Top 10 im Weltcup fehlten sechs - landeten die Österreicher Jan Hörl (264,8) und Manuel Fettner (262,7) auf den weiteren Podestplätzen.

Im "Super Team"-Wettbewerb am Samstag hatte das deutsche Duo Paschke und Karl Geiger mit Platz sechs enttäuscht. Für Geiger endete dann im Einzel der nächste Angriff auf die Olympia-Norm (einmal Platz acht oder zweimal Platz 15) ernüchternd: Der fünfmalige Weltmeister wurde auch im ausgedünnten Feld nur 31. und verpasste den zweiten Durchgang knapp. Seit Ende November wartet der fünfmalige Weltmeister auf ein Top-30-Ergebnis.

Unterdessen erlebte der polnische Publikumsliebling Kamil Stoch ein tristes letztes Springen in der Heimat. Der dreimalige Tourneesieger verpasste als 42. das Finale deutlich.

Am kommenden Wochenende ist der Weltcup in Sapporo zu Gast. Wer von den deutschen Springern die Reise nach Japan nur eine Woche vor der Flug-WM in Oberstdorf bestreitet, ist offen - ebenso, wann der Tournee-Sechste Hoffmann (Kniereizung) und der -Achte Raimund (Erkältung) wieder zum Team stoßen.