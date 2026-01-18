Paukenschlag: Aicher gewinnt Super-G in Tarvisio

Skirennläuferin Emma Aicher hat drei Wochen vor den Olympischen Spielen ihre Rolle als Anwärterin auf eine Medaille eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Super-G in Tarvisio, wo tags zuvor Kira-Weidle Winkelmann als Zweite des Abfahrtsrennens geglänzt hatte, feierte die 22 Jahre Allrounderin ihren vierten Sieg im Weltcup.

Aicher, in der Abfahrt starke Fünfte, fuhr bei ihrem zweiten Sieg in der zweitschnellsten alpinen Disziplin in einer eigenen Liga. Am nächsten kam ihr Lindsey Vonn (USA/+0,27 Sekunden), die im achten Speed-Rennen des Winters zum siebten Mal auf das Podest fuhr. Die drittplatzierte Ester Ledecka aus Tschechien, Olympiasiegerin von 2018, lag schon 0,94 Sekunden zurück.

Für Aicher ist es der zweite Saisonsieg. Im Dezember hatte sie in St. Moritz eine Abfahrt gewonnen - ebenfalls vor Vonn, die am Tag zuvor Rang drei hinter Nicol Delago aus Italien und Weidle-Winkelmann belegt hatte.