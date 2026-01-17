Penalty-Krimi: Hockey-Frauen im EM-Finale

Die deutschen Hockey-Frauen spielen bei der Hallen-EM in Prag um den Titelhattrick. Die Auswahl von Hallen-Bundestrainer Erik Koppenhöfer setzte sich im Halbfinale gegen Spanien dramatisch mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Nach 40 Minuten hatte es 5:5 (1:3) gestanden. Im Endspiel am Sonntag (14.40 Uhr/MagentaSport) trifft Deutschland auf den Weltranglistenzweiten Tschechien, der Österreich ebenfalls im Shootout mit 2:1 (2:2/0:1) bezwang.

Kapitänin Fenja Poppe verwandelte den entscheidenden Penalty. Zuvor hatte Spanien den vermeintlichen Siegtreffer erzielt, das Schiedsrichtergespann nahm das Tor aber wieder zurück. In der regulären Spielzeit hatte Deutschland einen 2:4-Rückstand im letzten Viertel noch gedreht, kurz vor Schluss aber noch den Ausgleich kassiert.

Am Samstagmorgen hatten die Deutschen noch dank einer furiosen Aufholjagd im entscheidenden Vorrundenspiel ums Weiterkommen gegen Belgien (5:3 nach 0:3-Pausenrückstand) noch das Aus abgewendet. Nun spielt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) um ihr 18. EM-Gold, bei den letzten beiden Turniere hatten die Rekord-Europameisterinnen triumphiert. Eine Medaille verpasste ein deutsches Frauen-Team nur 2016 und 2020.

Im ersten EM-Wettbewerb des Jahres hatte das deutsche Männer-Team vor Wochenfrist beim "Heimspiel" in Heidelberg nur Rang vier belegt.