Perfektes Heim-Wochenende für Nolte in Winterberg

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat auf ihrer Heimbahn in Winterberg ein perfektes Wochenende zum Start ins Olympiajahr erlebt. Die 27 Jahre alte Weltcup-Dominatorin siegte am Sonntag nach einem herausragenden zweiten Lauf auch im Zweier und verwies Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen auf den zweiten Rang. Am Samstag hatte Nolte bei ihrem Heimspiel im Hochsauerland bereits im Monobob triumphiert.

Im Zweier feierte Nolte den vierten Saisonsieg im fünften Rennen, im Monobob stand sie dazu in allen fünf Rennen auf dem Podium. Sie ist die große Favoritin auf Olympiagold in Cortina d'Ampezzo. "Bei Olympia werden die Karten nochmal neu gemischt. Aber ich glaube, man muss auch erstmal an uns vorbeikommen. Wir sind in Topform, wir sind motiviert, wir sind gelassen. Wir haben Bock", sagte eine strahlende Nolte am ZDF-Mikrofon.

Mit ihrer Top-Anschieberin Deborah Levi, mit der Nolte in diesem Winter alle Rennen gewann, lag die Winterbergerin am Sonntag 0,16 Sekunden vor Buckwitz, die nach dem ersten Lauf noch geführt hatte. Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,66) machte als Dritte einen deutschen Dreifachsieg perfekt.

Auch Buckwitz zeigte sich zufrieden. "Meine Kurve geht nach oben", sagte die 31-Jährige, die mit Anschieberin Kira Lipperheide im Zweier zum dritten Mal in Folge auf das Podest fuhr. Buckwitz gab aber zu: "Fahrerisch muss ich mich noch verbessern, um an Laura heranzukommen."

Bis zu den Olympischen Spielen (6. bis 22. Februar) stehen noch zwei Weltcups an. Weiter geht es in der kommenden Woche auf der Natureisbahn in St. Moritz.