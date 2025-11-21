Pfeifer gewinnt Cortina-Premiere - Grotheer nur 15.

Jacqueline Pfeifer hat den deutschen Skeleton-Frauen einen perfekten Start in den olympischen Winter beschert. Beim Weltcup-Auftakt auf der komplett erneuerten Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo gewann die 30-Jährige vor ihrer Landsfrau und Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise (+0,23 Sekunden). Bei den Männern belegte Deutschlands Goldhoffnung Christopher Grotheer beim Tagessieg des Briten Matt Weston derweil nur den 15. Platz (+0,79).

"Es fühlt sich sehr gut an, ich kann es noch gar nicht richtig glauben", sagte die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Pfeifer, die bereits nach dem ersten Durchgang in Führung lag. Im zweiten Lauf baute sie dann ihren Vorsprung gegenüber Neise sogar noch aus. Zudem wurde Susanne Kreher Zwölfte (+1,29), Corinna Leipold belegte direkt dahinter den 13. Platz (+1,66).

Grotheer ist dagegen rund drei Monate vor den Winterspielen noch weit von seiner Topform entfernt. Aufgrund eines in der Vorbereitung erlittenen leichten Muskelfaserrisses war der dreimalige Einzel-Weltmeister mit Trainingsrückstand nach Cortina gereist. Zum Auftakt verlor der Peking-Olympiasieger vom BRC Thüringen nun vor allem am Start in beiden Durchgängen wichtige Zehntel auf die Konkurrenz.

"Wegen der Verletzung habe ich es mit den Startzeiten locker gemacht. Dafür war das voll okay", sagte Grotheer: "Aber wenn ich oben schon hinterher bin und dann in dem flachen Stück noch rutsche, dann kann ich es nicht rausfahren. Ich bin aber positiv gestimmt, dass das dann zu Olympia besser wird."

Als bester deutscher Pilot belegte Junioren-Weltmeister Lukas Nydegger einen starken vierten Platz (+0,23). Der WM-Dritte Axel Jungk wurde knapp dahinter Sechster (+0,34), Felix Keisinger erreichte den 13. Rang (+0,58).

Am Abend steht in Italien noch die Team-Entscheidung (18.00 Uhr) auf dem Programm.