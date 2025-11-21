Pfretzschner/Winter verpassen WM-Halbfinale

Lukas Pfretzschner und Sven Winter (Eintracht Spontent) haben bei der Beachvolleyball-WM in Australien den Einzug ins Halbfinale knapp verpasst. In einer umkämpften Partie mussten sich die deutschen Meister nach drei Sätzen Teo Roater und Arnaud Gauthier-Rat aus Frankreich mit 1:2 (19:21, 21:17, 13:15) geschlagen geben.

Später am Abend (Ortszeit) kämpft noch das deutsche Top-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler um den Einzug in die Runde der besten vier Teams, die Olympiazweiten von Paris treffen auf die tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner.