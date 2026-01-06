Platz drei: Reisch schließt Frieden mit Villach

Skispringerin Agnes Reisch ist beim nächsten Prevc-Triumph erstmals in der Olympia-Saison auf das Podest geflogen. In Villach wurde die 26 Jahre alte Allgäuerin Dritte und stand zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf dem "Stockerl". Auf der Normalschanze in Kärnten musste sich Reisch nur der Slowenin Nika Prevc und der Österreicherin Lisa Eder geschlagen geben.

"Ich kriege mit jedem Sprung mehr Vertrauen, so stelle ich mir Skispringen vor", sagte Reisch, die im vergangenen Jahr als Zweite in Lake Placid ihre Podestpremiere gefeiert hatte, in der ARD. Mit der Schanze in Villach machte Reisch zudem ihren Frieden: Sie war dort Ende 2022 und Anfang 2024 jeweils schwer gestürzt.

Die erst 20 Jahre alte Prevc, Schwester von Männer-Topstar Domen, feierte ihren 29. Weltcup-Sieg. Mit 248,7 Punkten (92,0+89,5 m) lag sie aber diesmal nur hauchdünn vor der Österreicherin Lisa Eder (248,1). Prevc baute damit die Führung im Gesamtweltcup aus, die sie mit ihrem Sieg im ersten Springen am Montag übernommen hatte.

Reisch lag nach starken Sprüngen auf 90,0 und 90,5 m (240,9 Punkte) knapp vor ihrer Teamkollegin Selina Freitag, die wegen schwacher Landungen ihr viertes Podest in Serie verspielte. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid kam bei ihrem letzten Auftritt in Villach auf Platz zehn. Auf der Schanze in Kärnten hatte die Oberstdorferin vor einem Jahr den letzten ihrer bislang 19. Weltcupsiege gefeiert.