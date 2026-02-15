Premiere im Mixed: Skeletonis wollen "ganz oben stehen"

Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer waren noch lange nicht satt. Nach dem Gewinn von Silber und Bronze nahmen die beiden Skeleton-Asse in Cortina d'Ampezzo sofort die nächste Chance auf Edelmetall ins Visier. "Wir haben auf jeden Fall Chancen, ganz oben zu stehen. Dafür werden wir alles geben", sagte die Olympiadritte Pfeifer, die bei der olympischen Premiere im Mixed-Team am Sonntag (18.00 Uhr) gemeinsam mit Bronzemedaillengewinner Christopher Grotheer an den Start geht.

Kreher tritt im "Sachsen-Express" mit Silber-Kollege Axel Jungk an - beide sind ein eingespieltes Team. "Also wir haben ja schon den Europameistertitel und Weltcupsieg in Altenberg. Ich denke, bei uns läuft es ganz gut zusammen", sagte die Olympiadebütantin: "Vielleicht ist noch die eine oder andere Medaille drin."

Die Skeletonis bekommen erstmals die Chance auf weiteres Edelmetall, je ein Mann und eine Frau gehen als Mixed-Team an den Start. Für die häufig im Schatten des Bobsports stehenden Athletinnen und Athleten ist das Olympiarennen eine wichtige Möglichkeit für mehr Sichtbarkeit. "Diese zusätzliche Medaillenchance, der zusätzliche Wettkampf, ist einfach auch mega gut für unsere Sportart", betonte Pfeifer.

Kreher und Pfeifer waren am Samstag im Cortina Sliding Centre zu Silber und Bronze gerast und hatten sich nur der überragenden Olympiasiegerin Janine Flock aus Österreich geschlagen geben müssen. Für die Schlittensportler waren es nach dem erfolgreichen Auftakt durch die Rodler die Medaillen Nummer acht und neun in Norditalien.