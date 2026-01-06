Prevc führt und steht kurz vor dem Tournee-Triumph

Domen Prevc steht kurz vor seinem ersten Triumph bei der Vierschanzentournee. Der Führende der Gesamtwertung sprang im ersten Durchgang des abschließenden Springens in Bischofshofen auf 138,0 m und liegt vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi auf dem ersten Platz. Bester Deutscher ist Philipp Raimund auf Rang sechs.

Prevc kann sich im zweiten Durchgang somit wohl auch einen Sturz erlauben, in der Tournee-Wertung liegt er umgerechnet 24 Meter vor Jan Hörl. Der Österreicher kam auf 135,5 m und ist Vierter. Stoppen kann Prevc somit nur noch eine Disqualifikation.

Neben Raimund liegt auch Felix Hoffmann als Zehnter gut im Rennen, das Podest in der Gesamtwertung ist für den Thüringer aber wohl außer Reichweite. Weiter dabei ist auch Pius Paschke (25.), die Sorgenkinder Andreas Wellinger (35.) und Karl Geiger (45.) verpassten dagegen auch im vierten Tournee-Springen den zweiten Durchgang.