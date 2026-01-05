Prevc gewinnt auch letzte Qualifikation

Skispringer Domen Prevc hat eine der letzten Hürden auf dem Weg zum Triumph bei der Vierschanzentournee mit Bravour genommen. Der Führende der Gesamtwertung gewann auch die Qualifikation von Bischofshofen mit einem Sprung auf 140,0 m ohne Probleme. Auch alle fünf DSV-Adler sind am Dienstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) im Wettkampf dabei.

Der Slowene Prevc, der nach Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und Platz zwei in Innsbruck wohl nur noch durch das Wetter oder eine Disqualifikation gestoppt werden kann, lag damit auch vor seinen ärgsten Verfolgern im Kampf um den Goldadler: Jan Hörl landete als Dritter ebenso hinter Prevc wie Stephan Embacher (beide Österreich), der Zweiter wurde.

Das deutsche Quintett erlebte vor 4250 Fans einen Tag mit Licht und Schatten. Philipp Raimund war als Sechster bester DSV-Adler. Felix Hoffmann, als Fünfter der Gesamtwertung noch mit Podestchancen, kam nicht über den elften Platz hinaus. Für eine Überraschung sorgte Andreas Wellinger, der als 23. vor Pius Paschke (25.) lag. "Das gibt ein gutes Gefühl", sagte Wellinger. Karl Geiger schaffte als 44. soeben den Sprung unter die besten 50.

Prevc geht mit einem Vorsprung von umgerechnet 22 Metern auf Hörl in das letzte Springen. Nur einmal in der Tournee-Geschichte gab ein Springer einen so großen Vorsprung noch aus der Hand. 1971/72 war der Japaner Yukio Kasaya nach Siegen auf den ersten drei Schanzen abgereist, um sich auf die Olympischen Spiele im heimischen Sapporo vorzubereiten.