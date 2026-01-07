Prevc tritt das Bruder-Erbe an: "Habe ihn immer bewundert"

Für Skisprung-Star Domen Prevc hat sich mit dem Gewinn der Vierschanzentournee zehn Jahre nach seinem Bruder Peter ein Kreis geschlossen. "Ich habe damals erlebt, wie viel Hingabe und Arbeit er in diesen Tourneesieg gesteckt hat", sagte der 26-Jährige nach seinem Triumph in Bischofshofen, durch den erstmals ein Brüder-Paar in der Siegerliste steht: "Ich habe ihn dafür immer bewundert. Damals habe ich gelernt, dass man seine Hauptziele erreichen kann, wenn man nur hart genug arbeitet."

Der heute 33 Jahre alte Peter Prevc, der in Bischofshofen an der Schanze mit seinem Bruder mitfieberte und mitfeierte, hatte 2015/16 die Tournee mit einem dritten Platz in Oberstdorf und Siegen an den drei folgenden Stationen gewonnen. Auch Domen kratzte mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen am "Grand Slam", den bislang nur Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi mit jeweils vier Tagessiegen geschafft haben.

"Ich ärgere mich nicht, dass ich das jetzt verpasst habe", sagte Domen: "Vielleicht ist das eine Motivation für das nächste Jahr. Ich habe noch ein paar Jahre als Springer vor mir, das sollte ein Anlass sein, noch härter zu arbeiten."

Für Peter Prevc blieb es damals der einzige Tourneesieg. Bis zu seinem Karriereende 2024 kam er bei acht Teilnahmen nicht mehr über Platz acht hinaus.