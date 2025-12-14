Pro League: Hockey-Frauen holen ersten Punkt

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen wartet in der neuen Pro-League-Saison weiter auf den ersten Sieg. Nach drei glatten Niederlagen zum Auftakt stand es gegen Gastgeber Argentinien in Santiago del Estero nach regulärer Spielzeit 1:1 (0:1) - im Penalty-Shootout behielten die Südamerikanerinnen jedoch mit 5:4 die Oberhand.

Lena Micheel (38.) traf für das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman zum verdienten Ausgleich, Argentinien war bereits in der 2. Minute durch Victoria Granatto in Führung gegangen. Vizeeuropameister Deutschland beendet die erste Phase damit als Tabellensechster mit einem Zähler - die drei Teams dahinter (Australien, China, Spanien) sind aber noch nicht in den Wettbewerb eingestiegen. Tabellenführer Belgien hat das Maximum von zwölf Punkten auf dem Konto.

"Es war ein sehr griffiges Spiel von uns. Wir haben leider die Anfangsphase etwas verpennt und fangen früh das erste Gegentor", sagte Yani Zhong: "Wir haben die erste Halbzeit gebraucht, um wieder reinzukommen, haben aber den Kampf dann angenommen und sind happy, dass wir mit einem Punkt hier rausgehen können."

Weiter geht es für das deutsche Team ab dem 6. Februar 2026 in Valencia, wo jeweils zweimal Spanien und Belgien als Gegner warten.