Pro League: Hockey-Frauen punkten im Abstiegskampf

Bei ihrem Heimspiel in Berlin haben die deutschen Hockey-Frauen einen wertvollen Sieg im Abstiegskampf geholt. Das bisherige Schlusslicht der Pro League schlug Australien am Samstag 4:0 (1:0) und gab den letzten Platz mit nun zehn Punkten vorerst an England (8) ab. Dem Team von Bundestrainerin Janneke Schopman, das im elften Spiel erst zum zweiten Mal nach 60 Minuten gewann, droht weiter der Gang in den Nations Cup.

Auf dem Ernst Reuter Sportfeld trafen Sara Strauss (6.), Lynn Krings (32.), Sophia Schwabe (35.) und Jette Fleschütz (48.) für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Es stehen insgesamt noch fünf Gruppenspiele aus, am Sonntag (14.00 Uhr) geht es erneut gegen die Australierinnen, am Dienstag und Mittwoch zweimal gegen China. Am kommenden Wochenende folgen dann zum Abschluss in Berlin zwei Duelle mit England.