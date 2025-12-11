Pro League: Hockey-Frauen verlieren auch gegen Argentinien

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat auch ihr zweites Spiel in der Pro League verloren. Gegen Argentinien, dessen Auswahl Gastgeber der aktuellen Runde in der Pro League ist, verlor das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman in der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit mit 0:1. Einzige Torschützin war Agustina Gorzelany in der 13. Minute nach einer Strafecke.

"Es ist sehr schade, dass wir keine Punkte aus dem Spiel mitnehmen konnten", sagte Co-Kapitänin Linnea Weidemann: "Wir haben viele Chancen kreiert und hatten viele Kreiseintritte, genauso viel wie Argentinien."

Die Vizeeuropameisterinnen hatten bereits am Mittwoch gegen die Niederlande, die im EM-Finale in Mönchengladbach im August über die deutsche Auswahl triumphiert hatte, 0:2 verloren. Die Möglichkeit zur Revanche für die ersten beiden Partien hat das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zunächst in der Nacht von Freitag auf Samstag (1:30 Uhr MEZ, MagentaSport) gegen die Niederlande, 24 Stunden später geht es dann erneut gegen Argentinien.