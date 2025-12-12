Pro League: Hockey-Männer verlieren wieder gegen Belgien

Die deutschen Hockey-Männer haben binnen weniger Tage die zweite deutliche Niederlage gegen Belgien in der Pro League kassiert. Nachdem der Welt- und Europameister bereits am Dienstag in Dublin das Duell mit dem Nachbarn mit 1:4 verloren hatte, unterlag die deutsche Mannschaft nun in der irischen Hauptstadt wieder mit 1:4 (0:3) gegen die Nummer drei der Welt. Doppelpacker Alexander Hendrickx (6./25.), Thomas Crols (26.) und Top-Angreifer Tom Boon (50.) sorgten für klare Verhältnisse, nur Malte Hellwig (59.) traf spät für Deutschland.

Nach einem Sieg - ebenfalls ein 4:1 am Mittwoch gegen England - und den beiden Pleiten gegen Belgien liegen die DHB-Männer auf Platz vier. Bereits am Samstag (12.30 Uhr) geht es mit dem zweiten Aufeinandertreffen mit den Engländern weiter.

Die Pro League wird jährlich vom Welthockeyverband FIH ausgetragen, die Mannschaft von Bundestrainer André Henning hatte die vergangene Ausgabe auf Platz vier abgeschlossen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nehmen neun Teams teil, die jeweils zwei Mal auf die acht anderen treffen. Die Erstplatzierten der Abschlusstabelle gewinnen den Titel, zuletzt gingen beide Trophäen in die Niederlande. Der Wettbewerb dient zudem als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele.