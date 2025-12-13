Pro League: Niederlande zu stark für Hockey-Frauen

Die deutschen Hockey-Frauen haben auch das dritte Spiel in der Pro League verloren. Die Vizeeuropameisterinnen von Bundestrainerin Janneke Schopman mussten sich in der Wiederauflage des EM-Finals im argentinischen Santiago del Estero gegen die übermächtige Niederlande mit 1:5 (0:1) geschlagen geben.

Lisa Nolte (48.) erzielte das erste deutsche Tor im Wettbewerb, nach dem zwischenzeitlichen 1:3 zogen die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen aber wieder davon.

Bereits am ersten Spieltag waren die beiden Teams aufeinandergetroffen, die Niederlande hatte 2:0 gewonnen. Die Pleite im zweiten Duell war die elfte am Stück für die Deutschen gegen die Nachbarinnen. Im EM-Finale in Mönchengladbach war die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit 1:2 unterlegen gewesen.

Bereits in der Nacht zu Sonntag (1:30 Uhr MEZ, MagentaSport) trifft Deutschland erneut auf die Gastgeberinnen aus Argentinien, gegen die das DHB-Team am zweiten Spieltag mit 0:1 verloren hatte.