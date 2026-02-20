"Ein paar Faktoren": Deutscher Bobsport auf stabilem Fundament

Schnelle Schlitten, starke Beine und viele Standorte: Der Bobsport bleibt für das insgesamt schwächelnde Team D ein absolutes Erfolgsfeld bei den Olympischen Winterspielen und kann sich dabei auf gewachsene Strukturen verlassen. Es gebe "ein paar Faktoren", sagte Bundestrainer René Spies im Gespräch mit RTL, die zu Deutschlands Überlegenheit in der Eisrinne führten.

"Erstmal haben wir drei richtige Bobbahnen in Deutschland; das ist die Grundvoraussetzung", sagte Spies. Rund um die Eisrinnen in Altenberg, Winterberg und am Königssee gebe es "gut funktionierende Vereine, gut funktionierende Stützpunkte, an denen viel Bob gefahren wird. Wir haben sehr gute Trainer im Ausbildungsbereich, die die Athleten vorbereiten für die höheren Serien. Dort werden sie fahrtechnisch schon sehr, sehr gut geschult."

Auch die Athletik ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Bobsport, der deutsche Bob- und Schlittenverband BSD pflege "viele Kooperationen mit der Leichtathletik. Wir haben ein wirklich gutes Netzwerk aufgebaut für Athletinnen und Athleten, die von der Körperkonstitution passen und haben auch immer einen großen Zulauf." Eine sehr wichtige Rolle spiele auch das aus Bundesmitteln finanzierte Institut zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES), "das unsere Bobs baut und fest ins Team integriert ist. Wir entwickeln die Bobs zusammen mit dem FES und den Pilotinnen und Piloten. Das sind die wichtigsten Faktoren, warum wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren."

Bei den Olympia-Rennen in Cortina d'Ampezzo fuhr Deutschland im Zweierbob der Männer durch Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour alle Medaillen ein, im Monobob der Frauen gewann Laura Nolte Silber. Am Samstag und Sonntag fallen noch die Entscheidungen im Zweier der Frauen und im Vierer, auch hier sitzen die Favoritinnen und Favoriten in den gelben deutschen Bobs.