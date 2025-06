"Geht kaum größer": Franziska freut sich auf Zhendong

Patrick Franziska feierte eben noch mit seinen Champions-League-Siegern zu den Klängen von "We are the Champions", dann blickte er bereits mit leuchtenden Augen auf die kommende Saison voraus. Die Verpflichtung von Olympiasieger Fan Zhendong beim 1. FC Saarbrücken sei "großartig für den Tischtennis-Sport in Deutschland und ganz Europa. Es geht kaum größer", frohlockte der 32-Jährige: "Es ist eine große Ehre für uns alle, dass er in Deutschland spielen will und nach Saarbrücken kommt."

Er selbst wolle dem chinesischen Topstar bei der Eingewöhnung helfen. "Ich werde ihm die schönsten Ecken in Saarbrücken und dem Saarland zeigen. Ich werde versuchen, dass er sich wohlfühlt", erzählte Franziska auf der Pressekonferenz des Final Four: "Vielleicht kann er mir ja was zeigen in Sachen Beinarbeit und auch, wie ich eine gute Vor- oder Rückhand spiele." Der Transfer sei "etwas Spezielles", ergänzte Teamkollege Darko Jorgic: "Das wird sehr viele Fans und großes Interesse bringen."

Selbst Finalgegner Borussia Düsseldorf findet den Transfer "fantastisch" für die Bundesliga. "Er bringt die gesamte Liga auf ein neues Level, alle sind aufgeregt", sagte Anton Källberg. Zhendong mache aber eben vor allem auch Saarbrücken "viel stärker", betonte Borussia-Coach Danny Heister: "Bislang waren wir das Team, das es zu jagen galt. Jetzt müssen wir jagen." Es werde für seine Spieler zwar "eine Herausforderung". Aber gleichzeitig könnten sie aus Duellen mit dem Ausnahmespieler "auch etwas lernen".

Noch ohne Zhendong hatte Saarbrücken die Düsseldorfer im Finale der Königsklasse am Sonntag mit 3:1 geschlagen.