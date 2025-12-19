"Komplett ohne Druck": Saarbrücken hofft auf Verbleib von Fan

Der 1. FC Saarbrücken-TT will Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong halten - und lässt dem Superstar dafür alle Freiheiten. Der chinesische Ausnahmespieler sei bei seiner Entscheidung "komplett ohne Druck", sagte Teammanager Nicolas Barrois dem SID: "Wenn er uns am 30. Mai - zwei Tage vor der Wechselfrist - sagt, er möchte nicht bleiben, dann bleibt er nicht. Wenn er uns einen Tag vorher sagt, er möchte doch bleiben, werden wir alles möglich machen, um ihn zu halten."

Aktuell gebe es dazu "noch keine Pläne. Ich denke, es sollte klar sein, dass unser Interesse ist, weiter mit ihm zu arbeiten", betonte Barrois. Der 28-Jährige sei "ein besonderer Sportler", darauf nehme der Verein "besondere Rücksicht", erklärte er: "Wir würden uns natürlich freuen, wenn er auch weiterhin das blau-schwarze Trikot anziehen würde. Aber wir haben da keinen Druck."

Um Fan ist seit Bekanntgabe seines überraschenden Engagements in Saarbrücken im vergangenen Sommer nicht zuletzt bei Tausenden seiner außerhalb Chinas lebenden Landsleute ein beeindruckender Hype entstanden. Vor den bisherigen Bundesliga-Einsätzen des zweimaligen Weltmeisters erreichten seinen Verein und auch Saarbrückens Gastgeber für Auswärtsspiele Kartenbestellungen aus nahezu allen Teilen der Welt.

Das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Düsseldorf am Sonntag (14.00 Uhr) und zuvor das zweite Achtelfinalrückspiel in der Champions League am Freitag gegen UKS Dojlidy Białystok (19.00/beide Dyn) verlegte der FCS deswegen in die Saarlandhalle. Dort sollen knapp 3500 Zuschauer Platz finden.