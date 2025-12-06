"Nicht bereit": Hottenrott verzichtet auf Valencia-Marathon

Olympiateilnehmerin Laura Hottenrott verzichtet aus mentalen Gründen auf einen Start beim Marathon in Valencia am Sonntag. Sie habe trotz zahlreicher Versuche keine Elitestartnummer erhalten, teilte die 33-Jährige in den sozialen Netzwerken mit. "Die letzten Wochen haben mir viel mentale Energie geraubt", schrieb die deutsche Vizemeisterin: "Fakt ist: Ich sehe mich am Sonntag mental nicht in der Lage für eine maximale Anstrengung am Leistungslimit."

Hottenrott, die bei Olympia 2024 in Paris den 38. Platz erreicht hatte, muss nach eigenen Angaben bis Jahresende unter 2:24:45 Stunden laufen, um ihren Kaderplatz zu bestätigen. Ohne einen Platz im Elitefeld, das vor den übrigen Starterinnen auf die Strecke geht, wäre dies aber schwerer geworden. "Aus dem Hauptfeld laufe ich später über die Startlinie und kann auch keine Flaschen abgeben, mich nicht mit den anderen aufwärmen, Klamotten abgeben, auf WC im Startbereich gehen etc.", schrieb sie.

Auch eine Übertragung der Elitestartnummer ihrer Trainingspartnerin Nina Reuter sei von den Veranstaltern abgelehnt worden. "Die Ungewissheit und die Drucksituation, unter erschwerten Bedingungen laufen zu müssen, ist ehrlich gesagt enorm groß für mich", schrieb sie: "Es ist für mich okay, wenn es jetzt vielleicht heißt, ich sei mental schwach, aber ja, dann ist es so. Die ungewisse Situation hat mich mental total erschöpft."

In Valencia (ab 8.05 Uhr im Live-Stream bei sportschau.de) wird unter anderem Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause ihr Marathon-Debüt geben.