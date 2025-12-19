"Starke Winde": Doppelsitzer-Rennen in Lake Placid verschoben

Die Doppelsitzer-Rennen des Rodel-Weltcups in Lake Placid/New York sind wegen "einer plötzlichen Verschlechterung der Wetterbedingungen, insbesondere starker Winde" auf Samstag (ab 14.45 Uhr MEZ) verschoben worden. Das teilte der Weltverband FIL kurz vor den vorgesehenen Starts am späten Freitagabend (MEZ) mit. Das Einsitzer-Rennen der Frauen um Weltmeisterin Julia Taubitz soll dagegen wie geplant stattfinden, der Start des ersten Laufs ist für 0.30 Uhr (MEZ) angesetzt.

Die Doppelsitzer-Rennen wurden frühzeitig auf den Folgetag verschoben, "um weiterhin faire Wettkampfbedingungen für alle Athleten zu gewährleisten, dem Streckenteam ausreichend Zeit für die Vorbereitung zu geben und die Sicherheit auf und neben der Strecke zu gewährleisten", teilte die FIL mit. Nach den beiden Doppelsitzer-Rennen stehen am Samstag noch der Männer-Einsitzer (ab 18.00 Uhr) und die beiden Mixed-Wettbewerbe (ab 20.45 Uhr) auf dem Programm.