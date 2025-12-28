"Treten zu dritt an": Norweger wollen an Bakken erinnern

Das norwegische Biathlon-Duo Juni Arnekleiv und Mats Överby startet bei der World Team Challenge auf Schalke in Gedenken an den plötzlich verstorbenen Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken. "Wir haben diskutiert, ob wir antreten sollen oder nicht", sagte Arnekleiv, bis 2024 Lebensabschnittsgefährtin von Bakken, in der ARD: "Wir wussten aber, dass sich für Sivert immer alles um Biathlon gedreht hat. Wir machen auf Schalke mit, um an ihn zu erinnern. Wir treten heute zu dritt an."

Auch der zweimalige Olympiasieger Arnd Peiffer zeigte sich vom plötzlichen Tod des Norwegers tief betroffen. "Ich konnte es erstmal gar nicht fassen", sagte der ARD-Experte: "Er ist ein junger Mensch, 27 Jahre alt und plötzlich hört man, dass er verstorben ist. Zwei Tage vorher hat man ihn noch im Rennen gesehen. Das hat viele bedrückt, mich auch. Das ist wahnsinnig tragisch und traurig."

Es sei für die gesamte Biathlon-Welt und vor allem für das norwegische Team "ein wahnsinniger Schock" gewesen, so Peiffer weiter: "Ich glaube, dass man da lange braucht, um damit umzugehen und zu begreifen, dass er nicht mehr da ist." Bakken habe sich "nach Herzmuskelentzündung super zurückgekämpft. Es war so toll, dass er wieder da war und auch in der Weltspitze mitmischen konnte."

Bakken war Anfang der Woche tot in seinem Hotelzimmer im Höhenlager von Lavazè in Südtirol aufgefunden worden. Er wurde 27 Jahre alt. Die Todesursache ist weiterhin unklar.