"Trostpreis": Nolte gewinnt EM-Bronze im Monobob

Titelverteidigerin Laura Nolte hat bei der Europameisterschaft im Monobob Bronze gewonnen. Die Gesamtweltcupführende im kleinen Schlitten landete in dem im sogenannten Race-In-Race-Modus ausgetragenen Rennen am vorletzten Weltcupwochenende der Saison in St. Moritz als drittbeste Europäerin auf Rang sechs. Ihren dritten Saisonsieg im Mono sicherte sich die Australierin Bree Walker, der EM-Titel ging an die zweitplatzierte Schweizerin Melanie Hasler.

Nolte, die am Ende 0,85 Sekunden hinter Siegerin Walker lag, profitierte nach einem schwachen ersten Lauf von einem Fehler ihrer Teamkollegin Lisa Buckwitz, die zunächst auf EM-Goldkurs liegend im zweiten Durchgang noch auf Platz sieben abrutschte. Nolte arbeitete sich dagegen fünf Plätze vor und behält damit auch ihre Führung in der Mono-Gesamtwertung vor Walker.

"Es ist ein kleiner Trostpreis", sagte Nolte, die mit ihrer frühen Startnummer im ersten Lauf (vier) haderte, am ARD-Mikrofon: "Da kann man hier in St. Moritz nicht viel mit anfangen. Ich habe die Spur für die nach mir gezogen, das war total blöd." Für die Olympischen Rennen in Cortina d'Ampezzo in etwas mehr als einem Monat sei aus dem Rennen auf der einzigen Natureisbahn der Welt, bei dem sie erstmals in der laufenden Saison nicht aufs Weltcup-Podest fuhr, "nicht viel zu ziehen", so Nolte.

Platz drei und EM-Silber ging im Schweizer Engadin an die Österreicherin Katrin Beierl, Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,29) landete auf Platz zwölf.

Am Sonntag (ab 9.00 Uhr) geht es für Nolte, Buckwitz und Co. im Zweier um den EM-Titel und Weltcuppunkte. In der laufenden Saison entschied Olympiasiegerin Nolte bisher jedes Zweier-Rennen für sich. In St. Moritz wird sie allerdings ausnahmsweise nicht wie gewohnt von Deborah Levi, sondern von Leonie Kluwig angeschoben. "Sie hat sich das verdient", sagte Nolte: "Sie ist dieses Jahr super drauf, eine super Ergänzung für unser Team."