"Wie in besten Zeiten": Ovtcharov im Halbfinale von Doha

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (Fulda) befindet sich nach seiner monatelangen Durststrecke weiter im Aufwind. Der 37-Jährige setzte sich am Samstag im Viertelfinale des Star-Contender-Turniers in Doha mit 3:2 gegen Südkoreaner Jang Woojin durch. Zuvor hatte Ovtcharov bereits im Achtelfinale einen überraschenden 3:1-Erfolg gegen den chinesischen Weltranglistenzweiten Lin Shidong gefeiert.

"Das war ein sehr hartes Match. Jang Woojin ist ein unangenehmer Spieler und zurzeit in blendender Form", sagte Ovtcharov: "Der Gewinn des zweiten Satzes nach 4:8-Rückstand war sehr wichtig. Danach war es ein tolles, hochklassiges Match auf einem sehr guten Niveau, in dem ich wie in besten Zeiten jeden Ball Punkt für Punkt gespielt habe, so wie ich mir das vorstelle."

Ovtcharov, der vor Wochenfrist beim Champions-Turnier an gleicher Stelle den an Nummer drei geführten Weltcupsieger Hugo Calderano (Brasilien) aus dem Wettbewerb geworfen hatte, trifft nun im Halbfinale am Sonntagvormittag auf den Chinesen Zhou Qihao. "Ich spiele im Moment gut und freue mich vor allem, dass ich nun auch wieder die knappen Spiele gewinne und in entscheidenden Situationen gute Entscheidungen treffe. Das zeigt, dass ich auf einem sehr guten Weg bin", sagte der 37-Jährige: "Aber es ist auch immer noch etwas Luft nach oben. Ich arbeite an vielen Dingen, damit mein Spiel noch besser und konstanter wird."

Alle anderen Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sind am Golf schon ausgeschieden.