"Zuversichtlich für Olympia": Lochner schlägt zurück

Johannes Lochner hat die schnelle Chance zur Revanche im Zweierbob genutzt und seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich klar bezwungen. Der Vizeweltmeister setzte sich beim Weltcup im lettischen Sigulda einen Tag nach seinem zweiten Platz mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor dem viermaligen Olympiasieger Friedrich durch und feierte seinen sechsten Sieg im achten Saisonrennen.

Im vierten Zweier-Rennen des Olympiawinters gab es dabei den vierten deutschen Dreifacherfolg: Adam Ammour fuhr mit einem starken zweiten Lauf noch von Rang sieben auf Rang drei vor.

"Ich bin mega happy. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk für meinen kleinen Sohn. Der wird heute eins", sagte Lochner und fügte euphorisch an: "Wir sind auf dem richtigen Weg. Das stimmt mich total zuversichtlich für Olympia. Es macht gerade einfach Spaß, Bob zu fahren." Friedrich hingegen haderte: "Hansi war einfach besser heute. Ganz einfach."

Nach Bestzeit in beiden Läufen lag Lochner mit Anschieber Georg Fleischhauer auf der anspruchsvollen Bahn deutliche 0,53 Sekunden vor Friedrich mit Alexander Schüller. Ammours Rückstand betrug 82 Hundertstel. Am Samstag hatte Friedrich noch souverän vor Lochner und Ammour triumphiert - es war erst der zweite Saisonerfolg des langjährigen Dominators aus Pirna.

Lochner führt die Weltcupwertung in beiden Disziplinen an und ist bisher der dominierende Pilot des Olympia-Winters. Der 35-Jährige träumt in seiner letzten Saison vom ersten Olympiasieg. Friedrich peilt bei den Winterspielen im Februar in Cortina d'Ampezzo dagegen seine olympischen Goldmedaillen fünf und sechs an.