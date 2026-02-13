Raimund im letzten Training stark - Prevc vorn

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat auch im letzten Training vor der Entscheidung von der Großschanze seine Ambitionen auf eine erneute Medaille unterstrichen. Der 25-Jährige belegte am Freitagabend die Plätze vier und drei, auf den dritten Durchgang verzichtete der Oberstdorfer angesichts der weiten Flüge.

Topfavorit auf Gold ist am Samstag (18.45 Uhr/ZDF und Eurosport) aber Domen Prevc. Der Weltmeister aus Slowenien gewann den ersten Durchgang mit einem Sprung auf 138,5 m und packte anschließend seine Sachen.

Die übrigen DSV-Adler hatten noch viel Luft nach oben. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (37./8./12.) erzielte zumindest eine einstellige Platzierung, weit dahinter folgten Felix Hoffmann (36./14./28.) und Routinier Pius Paschke (38./39./32.).

Gewinner der Durchgänge wurden neben Prevc der Japaner Ren Nikaido, Olympia-Dritter auf der kleinen Schanze, und Jan Hörl aus Österreich.