Raimund und Hoffmann ohne Top-Ten-Platz - Wellinger schwach

Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben ihre Topform auch auf der großen Schanze von Falun bestätigt, eine erneute Podestplatzierung aber klar verpasst. Beim ersten Saisonsieg des Slowenen Anze Lanisek landeten die DSV-Adler auf den Rängen elf und zwölf und blieben erstmals im Olympia-Winter ohne Top-Ten-Ergebnis. Weiter völlig von der Rolle zeigte sich Andreas Wellinger auf dem 40. Platz.

"Es hat einfach nicht funktioniert, bei dem Niveau reicht es einfach nicht", sagte der zweimalige Olympiasieger Wellinger in der ARD. Ähnlich ratlos war Karl Geiger (41.), der wie Wellinger im vierten Wettkampf der Saison zum dritten Mal leer ausging. Aufsteigende Form zeigte in Schweden zumindest Pius Paschke auf Rang 14.

Lanisek fing mit Flügen auf 129,0 und 128,5 m noch Stefan Kraft ab. Der Österreicher, der tags zuvor auf der kleinen Schanze triumphiert hatte, lag nach dem ersten Durchgang noch in Führung, wurde aber noch auf Rang neun durchgereicht. Lanisek gewann vor dem Österreicher Stephan Embacher und Weltmeister Domen Prevc (Slowenien), insgesamt landeten fünf ÖSV-Adler auf den ersten neun Plätzen.

Weiter geht es schon am Freitag mit der Qualifikation im finnischen Kuusamo. Im vergangenen Winter hatten Paschke und Wellinger am Polarkreis jeweils einen Sieg gefeiert, auch Karl Geiger war dort auf dem Podest gelandet.