Rast besiegt Shiffrin - Aicher und Dürr solide

Die deutschen Skirennläuferinnen haben das neue Jahr trotz einiger Patzer mit zwei guten Resultaten begonnen. Beim Slalom im slowenischen Kranjska Gora belegten Emma Aicher und Lena Dürr die Plätze acht und elf. Rund einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Spiele ließen dabei beide eine Steigerung nach zuletzt eher durchwachsenen Ergebnissen erkennen.

Camille Rast beendete unterdessen die Erfolgsserie von Mikaela Shiffrin, die die bisherigen fünf Slaloms in dieser Saison gewonnen hatte. Die Weltmeisterin aus der Schweiz, die wie bei ihrem Sieg im Riesenslalom am Tag zuvor in Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit einem Trauerflor fuhr, lag 0,14 Sekunden vor der Amerikanerin. Dritte wurde Rasts Teamkollegin Wendy Holdener (+1,83 Sekunden).