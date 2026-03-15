Reisch Achte: Skispringerinnen warten weiter auf Podestplatz

Die deutschen Skispringerinnen warten weiter auf ihr erstes Weltcup-Podest seit Mitte Januar. Zum Abschluss des Wettkampf-Wochenendes am Holmenkollen in Oslo war Agnes Reisch als Achte beste DSV-Starterin. Am Samstag war die Allgäuerin als Vierte knapp am Podium vorbeigesprungen. Die deutschen Springerinnen sind seit elf Springen ohne Top-3-Ergebnis, auch bei Olympia hatten sie enttäuscht.

Bei einem japanischen Doppelsieg setzte sich Yuki Ito mit Sprüngen auf 127,0 und 126,5 m (225,6 Punkte) knapp vor Nozomi Maruyama (225,1) durch. Dritte wurde Norwegens Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström (224,1). Die slowenische Weltmeisterin Nika Prevc, die am Samstag ihren 17. Saisonsieg gefeiert hatte, musste sich mit Platz sechs begnügen.

Juliane Seyfarth, Katharina Schmid und Selina Freitag landeten auf den Plätzen zwölf bis 14. Für Rekordweltmeisterin Katharina Schmid, die in der Vorwoche in Lahti zum ersten Mal seit zehn Jahren im Weltcup in einem ersten Durchgang ausgeschieden war und am Saisonende aufhört, war es ein Schritt nach vorne.