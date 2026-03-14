Reischs Aufholjagd endet knapp vor dem Podest

Skispringerin Agnes Reisch hat beim Weltcup am legendären Holmenkollen in Oslo das Podest nach einer starken Aufholjagd knapp verpasst. Die Allgäuerin machte im zweiten Durchgang neun Plätze gut und wurde beim 17. Saisonsieg der slowenischen Weltmeisterin Nika Prevc Vierte.

Reischs 125,5 m im Finale wurden nur von Prevc übertroffen, die mit 127,0 m noch von Rang fünf nach ganz vorne sprang. Bereits in der Vorwoche hatte Prevc, die am Sonntag ihren 21. Geburtstag feiert, mit Saisonsieg Nummer 16 einen Rekord aufgestellt.

Prevc lag mit 228,5 Punkten knapp vor der Japanerin Nozomi Maruyama (226,1) und Norwegens Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström (224,1). Reisch (216,4) fehlten rund vier Meter zum Podest.

Zweitbeste Deutsche war Vizeweltmeisterin Selina Freitag als Achte. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid, die in der Vorwoche in Lahti zum ersten Mal seit zehn Jahren im Weltcup in einem ersten Durchgang ausgeschieden war, erlebte mit Platz 25 eine erneute Enttäuschung.