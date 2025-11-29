Riesenslalom: Dürr Sechste in Copper Mountain

Skirennläuferin Lena Dürr hat in Copper Mountain die große Chance auf ihren ersten Podiumsplatz in einem Weltcup-Riesenslalom liegen lassen. Im US-Bundesstaat Colorado kam die 34-Jährige aus München auf den sechsten Rang, holte aber ihr bislang bestes Ergebnis in dieser Disziplin. Nach dem ersten Durchgang hatte Dürr auf Position vier gelegen.

Es siegte die Neuseeländerin Alice Robinson, WM-Zweite von Saalbach, vor Julia Scheib aus Österreich, die den ersten Riesenslalom des Olympiawinters in Sölden überraschend gewonnen hatte. Slalom-Spezialistin Dürr, der nur 0,36 Sekunden zum Podium fehlten, verpasste nach einer starken Vorstellung ihren insgesamt 18. Sprung aufs Treppchen.

Für Emma Aicher lief es dagegen überhaupt nicht. Als 47. (+4,10 Sekunden) verpasste die 22-Jährige klar den zweiten Durchgang, auch Fabiana Dorigo (39./+3,24) und Jessica Hilzinger (41./+3,46) schafften es nicht unter die besten 30. Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA) hatte beim Heimspiel große Probleme und musste sich mit dem 14. Platz zufriedengeben (+2,08).

Dürr, die zuletzt in den Slalomrennen von Levi (4.) und Gurgl (7.) schon Top-10-Ergebnisse geholt hatte, war in Sölden 14. geworden, nun schaffte sie die Olympianorm. Am Sonntag (18.00 und 21.00 Uhr/Eurosport) steht in Copper Mountain ein Slalom auf dem Programm, Dürr bekommt in den USA eine weitere Chance für ein Erfolgserlebnis.